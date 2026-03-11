El comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alí Reza Tangsiri, recalcó este miércoles que cualquier buque que desee atravesar el estratégico estrecho de Ormuz debe obtener permiso de Irán.

“¿Les dieron seguridades a los barcos para cruzar el estrecho de Ormuz? Eso hay que preguntárselo a las tripulaciones de los buques ‘Express Rome’ y ‘Mayuree Naree’, que confiaron en promesas vacías, ignoraron las advertencias (...), pero quedaron atrapados”, escribió Tangsiri en su cuenta en X, según informó la agencia Tasnim.

El responsable militar subrayó que “todo navío que quiera pasar debe pedir permiso a Irán”.

El Ejército iraní anunció este miércoles que ha alcanzado con proyectiles los buques ‘Express Rome’ y ‘Mayuree Naree’, con banderas de Liberia y Tailandia, respectivamente, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz.

Hoy mismo, el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alí Fadavi, afirmó en una entrevista en la televisión estatal que sus fuerzas obligaron a la Armada de EE.UU. a alejarse 700 kilómetros de las fronteras de Irán.

Ni Estados Unidos ni ninguna fuente independiente han confirmado esta información.

Sin embargo, si las naves de guerra estadounidenses se alejan de las aguas próximas a Irán y del estrecho de Ormuz, el Ejército iraní ganaría más libertad de maniobra en esa zona, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y una gran cantidad de minerales estratégicos.

El régimen de los ayatolás se enfoca ahora en bloquear el transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz.

Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será un “objetivo legítimo” para Teherán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este miércoles que “no se cumplen las condiciones” para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es “una zona de guerra”, pero insistió en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido un buque con éxito.

