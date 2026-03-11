Escuchar
Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán. Foto: EFE/ Captura de vídeo de Tasnim News Agency
Por Agencia EFE

El comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alí Reza Tangsiri, recalcó este miércoles que cualquier buque que desee atravesar el estratégico estrecho de Ormuz debe obtener permiso de Irán.

