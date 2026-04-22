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Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider
Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.

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