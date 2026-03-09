Escuchar
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Jorge Jerónimo
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió este lunes en que seguirán atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos, asegurando que esos territorios son usados por las fuerzas de Estados Unidos en su guerra contra Irán.

