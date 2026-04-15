El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró este miércoles que el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “indiscutible” pero que el nivel de dicho enriquecimiento es “negociable”.

En su rueda de prensa semanal, el portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, dijo que nadie puede “arrebatar” a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, ni “por coacción ni a través de la guerra”.

“Respecto al nivel y el tipo de enriquecimiento, siempre hemos afirmado que ese tema es negociable. Hemos recalcado que Irán debería ser capaz de continuar con el enriquecimiento en función de sus necesidades”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, por otro lado, dio la bienvenida a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre EEUU e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi. Foto: EFE/EPA/Jose Sena Goulao

El canal de Telegram de Araqchi publicó este miércoles varias fotos en las que recibe al alto mando militar pakistaní, con el mensaje: “Munir llega a Teherán”.

El órgano mediático del ejército de Pakistán también confirmó su llegada a Irán, añadiendo que el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también está presente “como parte de los esfuerzos de mediación en curso”.

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