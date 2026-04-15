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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Foto: @SputnikMundo/X
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Foto: @SputnikMundo/X
Por Agencia AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró este miércoles que el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “indiscutible” pero que el nivel de dicho enriquecimiento es “negociable”.

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