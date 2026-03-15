Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Oriente Medio, a la que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, “solo por diversión”.

Irán aseguró por su parte que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

“Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos”, añadió en referencia a la breve guerra de junio de 2025 desatada por ataques de Israel y Estados Unidos.

El ministro también llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en el país.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Trump sugirió que quizás Mojtaba Jamenei no esté al mando de Irán. “No sé si está vivo”, declaró. Según Araqchi, “no hay ningún problema” con el nuevo líder, quien según algunas fuentes resultó herido el primer día de la guerra.

Nuevos ataques de Israel

El Ejército israelí anunció el domingo una nueva oleada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, después de que los Guardianes de la Revolución iraníes calificaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de criminal y juraran perseguirlo y matarlo.

El ejército iraní aseguró por su parte haber llevado a cabo ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

La guerra empezó el 28 de febrero, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel acabaron con la vida del anterior líder supremo, Alí Jamenei, padre de Mojtaba.

Por primera vez desde entonces, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal, con tráfico más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes abiertos.

En el bazar de Tayrish, un popular centro comercial del norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz, el Año Nuevo persa.

Algunos esperaban frente a los cajeros para retirar efectivo y otros esperaban en las paradas de autobús, que desde que empezó la guerra estaban prácticamente desiertas.

Escoltar buques en Ormuz

Trump propuso una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, que reduciría la presión sobre el precio del petróleo y aseguraría el suministro para los países cuyas economías están más expuestas al conflicto.

“Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona”, afirmó Trump el sábado en redes sociales.

Pero muchos países parecen dubitativos. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que está “analizando” la cuestión, igual que Corea del Sur y Japón, que no se pronunciaron claramente.

Baréin y Arabia Saudita afirmaron haber interceptado nuevos proyectiles. En Manama, un periodista de la AFP oyó sirenas de alerta.

El viernes las fuerzas estadounidense atacaron la isla de Jark, desde donde fluyen casi todas las exportaciones de petróleo de Irán.

Pero ambas partes confirmaron que los ataques solo acabaron con las defensas militares y dejaron intactas las terminales de exportación de crudo.

Más de 1.200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente.

La agencia de la ONU para los refugiados afirma que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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