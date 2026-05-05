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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, el remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, el remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia AFP

Irán elevó el martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, un día después de varios ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

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