Irán elevó el martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, un día después de varios ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

“Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.

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“La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos”, cuya “presencia maligna disminuirá”, agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.

La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.

Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

Y el lunes lanzó la llamada operación “Proyecto Libertad” para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.

Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20.000 marinos.

Foto de la agencia iraní ISNA el 4 de mayo de 2026 con barcos bloqueados en el estrecho de Ormuz. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA/AFP

En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Corea del Sur informó de una “explosión” seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.

Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron “con éxito” el estrecho de Ormuz el lunes. “Marcha muy bien”, se felicitó el presidente Donald Trump.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes “acompañado de medios militares estadounidenses”.

Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes “que amenazaban la navegación comercial”.

Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.

Ataques a Emiratos

Los ataques también ocurren en tierra.

Emiratos Árabes Unidos anunció haber sido objetivo de misiles de crucero “lanzados desde Irán”.

En la planta petrolífera de Fuyaira, una de los pocos accesibles en la región sin pasar por el Golfo, un ataque con dron causó tres heridos y provocó un incendio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí denunció “una escalada peligrosa” y dijo que se reserva el derecho a responder.

En Omán, dos personas resultaron heridas en el ataque a un edificio en la ciudad de Bujá, en el estrecho de Ormuz, según un medio estatal.

Una ilustración fotográfica tomada en Nicosia el 4 de mayo de 2026 muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP / -

En este contexto, el barril de Brent, referencia internacional del crudo, se mantiene en niveles muy elevados, en torno a los 113 dólares, aunque por debajo del máximo de 126 dólares alcanzado la semana pasada.

“La retórica de Irán y Estados Unidos sugiere que es probable que la violencia se intensifique antes de que se pueda encontrar una solución diplomática”, indicó Kathleen Brooks, directora de investigación para el bróker XTB.

“Los eventos en Ormuz demuestran que no hay solución militar para una crisis política”, subrayó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Varios países han condenado los ataques iraníes. El presidente francés, Emmanuel Macron, los consideró “inaceptables” y Arabia Saudita advirtió del peligro de una nueva “escalada militar” en el Golfo.

Hasta ahora los intentos de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han fracasado, pese a un primer encuentro directo entre las partes en Islamabad (Pakistán) el 11 de abril.