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Personas pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Personas pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes.

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