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Una valla publicitaria con retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei (izquierda) y su padre, el difunto Líder Supremo Ali Khamenei (derecha), con el lema "Gracias, Irán leal". Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Una valla publicitaria con retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei (izquierda) y su padre, el difunto Líder Supremo Ali Khamenei (derecha), con el lema "Gracias, Irán leal". Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

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