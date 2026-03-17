Varias fuertes explosiones se escucharon la tarde del martes en la capital de Irak, Bagdad, informaron periodistas de la AFP, y un funcionario de seguridad reportó un ataque con dron y cohete contra la embajada de Estados Unidos.
En un restaurante de la ciudad, un testigo dijo a la AFP que observó explosiones en el cielo causadas por disparos de las defensas aéreas de la embajada que interceptaban los proyectiles.
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Otro testigo vio desde su balcón fuego en la embajada, y un funcionario de seguridad reportó también un incendio que, según él, fue causado por un dron.
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