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La bandera estadounidense ondea frente a la Embajada de Estados Unidos en la fortificada Zona Verde de Bagdad, Irak, el 17 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
La bandera estadounidense ondea frente a la Embajada de Estados Unidos en la fortificada Zona Verde de Bagdad, Irak, el 17 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia AFP

Varias fuertes explosiones se escucharon la tarde del martes en la capital de Irak, Bagdad, informaron periodistas de la AFP, y un funcionario de seguridad reportó un ataque con dron y cohete contra la embajada de Estados Unidos.

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