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Iraníes forman cadenas humanas en torno a centrales eléctricas ante las amenazas de Trump. (Captura de video / Fox News).
Iraníes forman cadenas humanas en torno a centrales eléctricas ante las amenazas de Trump. (Captura de video / Fox News).
Por Agencia AFP

Grupos de iraníes formaron cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas este martes, después de las amenazas del presidente Donald Trump de atacar la infraestructura energética de Irán, mientras que altos funcionarios dijeron que también estaban dispuestos a sacrificar su vida.

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