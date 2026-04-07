Grupos de iraníes formaron cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas este martes, después de las amenazas del presidente Donald Trump de atacar la infraestructura energética de Irán, mientras que altos funcionarios dijeron que también estaban dispuestos a sacrificar su vida.

Tras una campaña en línea y mediante mensajes de texto para inscribirse en las cadenas humanas en todo el país, las autoridades afirmaron que más de 14 millones de personas se habían sumado.

No fue posible verificar de inmediato esa cifra ni cuántas personas estaban participando en las cadenas humanas, aunque las primeras imágenes mostraban a decenas de personas en cada lugar.

La agencia de noticias estatal IRNA mostró a personas formando una cadena humana “en apoyo de las centrales eléctricas” en la ciudad sureña de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear.

JUST IN: New video shows crowds locking arms around Iranian power plants, creating HUMAN SHIELDS – a striking scene as Trump's 8p.m. deadline for the Islamic Republic nears.



Iran has rejected the latest terms, raising the stakes with just hours to go. pic.twitter.com/XNB3w4BQRV — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

La televisión estatal y la agencia de noticias Mehr mostraron a decenas de personas frente a la principal central eléctrica de la ciudad norteña de Tabriz, así como en una planta de la ciudad de Mashhad.

Con los ataques de Estados Unidos e Israel dirigidos también contra puentes, una multitud se concentró también en el principal puente sobre el río en la ciudad de Ahvaz, informó Mehr.

Si bien la guerra de más de cinco semanas ha acabado con todo un escalón de la dirigencia iraní, los ataques contra plantas energéticas supondrían una escalada importante.

🇮🇷🇺🇸 IRÁN SE PREPARA PARA EL ATAQUE



Iraníes se reúnen en cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas en distintas zonas del país, en un intento de proteger estos puntos clave ante un posible ataque masivo de Estados Unidos esta noche. pic.twitter.com/wtN0NOVLgJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 7, 2026

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, considerado por algunos como el número uno de facto del país tras el asesinato del líder supremo Alí Jamenei al inicio de la guerra, publicó una captura de pantalla de lo que supuestamente era el sistema de registro para las cadenas humanas.

Al afirmar que había añadido su nombre a la lista, agregó: “Mohamad Baqer Qalibaf está dispuesto a sacrificar su vida por Irán”.

Mientras tanto, la palabra persa para “autosacrificio” -“janfada” - se convirtió en una etiqueta de tendencia en las redes sociales.

“Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas para defender a Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán”, escribió en X el presidente Masud Pezehskian.

Trump advirtió que “morirá toda una civilización” en Irán si el país no acata su plazo de medianoche para abrir el estrecho de Ormuz.