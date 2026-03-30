Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Trump comparte video de ataque militar masivo sin detallar ubicación, en plena guerra con Irán. (Captura de video).
Trump comparte video de ataque militar masivo sin detallar ubicación, en plena guerra con Irán. (Captura de video).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este lunes un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.