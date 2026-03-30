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Una vista de la isla de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y es responsable de la gran mayoría de sus envíos de crudo al mundo. (Foto de la Agencia Espacial Europea / AFP).
Una vista de la isla de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y es responsable de la gran mayoría de sus envíos de crudo al mundo. (Foto de la Agencia Espacial Europea / AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

Donald Trump lanzó la amenaza más dura contra Irán. El presidente de Estados Unidos advirtió este lunes que destruiría la estratégica isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de la República Islámica y uno de los objetivos más sensibles en la actual guerra, si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz. Esta isla, por donde fluye el 90% del crudo iraní hacia los mercados internacionales, se ha convertido en el punto más vulnerable —y a la vez decisivo— de la economía del país persa en medio de la escalada con EE.UU e Israel.

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