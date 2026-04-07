Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Usuarios del transporte público viajan en un tren de metro en la capital de Irán, Teherán, el 24 de enero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Usuarios del transporte público viajan en un tren de metro en la capital de Irán, Teherán, el 24 de enero de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron este martes una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su “vida en peligro”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.