Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habla tras su reunión con su homólogo griego en Atenas el 20 de enero de 2026. (Foto de Aggelos NAKKAS / AFP).
/ AGGELOS NAKKAS
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con eliminar a cualquier dirigente de Irán elegido para suceder al líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, quien murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

