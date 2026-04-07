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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 26 de febrero de 2026. (GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 26 de febrero de 2026. (GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)
/ GIL COHEN-MAGEN
Por Agencia EFE

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

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