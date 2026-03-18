Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán, el 17 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El Ejército israelí informó este miércoles de que ha comenzado a atacar “objetivos en el norte de Irán” por primera vez en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos tras atacar la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.