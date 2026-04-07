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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento durante dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

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