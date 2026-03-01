Al menos ocho personas murieron el domingo tras el impacto de un misil lanzado por Irán en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, también hay 23 heridos.

El misil impactó en una zona residencial, según los videos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son 6 los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.

Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre “varios edificios” y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

La gente observa cómo los servicios de emergencia israelíes aseguran la zona de un ataque con misiles cerca de Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP). / AHMAD GHARABLI

La Policía informó de que “como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó”.

En la nota, indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Otro servicio de emergencias, United HAtzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.