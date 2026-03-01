Al menos ocho personas murieron el domingo tras el impacto de un misil lanzado por Irán en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, también hay 23 heridos.
El misil impactó en una zona residencial, según los videos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son 6 los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.