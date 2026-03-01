Resumen

Los servicios de emergencia israelíes aseguran el lugar de un ataque con misiles cerca de Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Por Agencia EFE

Al menos ocho personas murieron el domingo tras el impacto de un misil lanzado por Irán en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. Según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, también hay 23 heridos.

