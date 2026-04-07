El Ejército de Israel dijo este miércoles que Irán lanzó misiles hacia su territorio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que postergó por dos semanas un devastador ataque contra infraestructuras iraníes.

Al mismo tiempo, el mandatario republicano se mostró dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre completamente el estrecho de Ormuz, crucial para el crudo y la economía mundial.

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Las Fuerzas Armadas israelíes “han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”, indicaron las fuerzas militares en la plataforma Telegram.

Se escucharon explosiones desde Jerusalén y Jericó, en la Cisjordania ocupada, según corresponsales de la AFP.

Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se los había instado a refugiarse.

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