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Se observaron estelas luminosas procedentes de presuntos misiles balísticos iraníes en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Se observaron estelas luminosas procedentes de presuntos misiles balísticos iraníes en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
/ ALAA BADARNEH
Por Agencia AFP

El Ejército de Israel dijo este miércoles que Irán lanzó misiles hacia su territorio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que postergó por dos semanas un devastador ataque contra infraestructuras iraníes.

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