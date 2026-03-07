Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Foto: EFE
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este sábado al presidente del Líbano, Joseph Aoun, al asegurar que su gobierno pagará “un alto precio” por no haber desarmado al grupo chií Hezbolá.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.