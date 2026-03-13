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Personal de emergencia hoy en el lugar tras un ataque aéreo israelí contra un barrio de la localidad de Mieh Mieh, cerca de Sidón, en el sur del Líbano. Foto: EFE/EPA/Stringer
Personal de emergencia hoy en el lugar tras un ataque aéreo israelí contra un barrio de la localidad de Mieh Mieh, cerca de Sidón, en el sur del Líbano. Foto: EFE/EPA/Stringer
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir toda la infraestructura nacional de Líbano usada por el grupo chíi libanés Hezbolá.

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