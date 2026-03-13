El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir toda la infraestructura nacional de Líbano usada por el grupo chíi libanés Hezbolá.

El ministro insistió en que el Gobierno libanés “engañó y no cumplió con su compromiso de desarmar a Hezbolá”, y aseguró que, por ello, “pagará precios cada vez mayores en daños a la infraestructura y la pérdida de territorio” hasta que cumpla “el compromiso central” de desarmarlo, dijo Katz, citado por el periódico The Times of Israel.

PUEDES VER: Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hezbolá desde Líbano

“Esto es solo el comienzo, y el Gobierno y el Estado libanés pagarán un precio cada vez mayor a través del daño a la infraestructura nacional libanesa que es utilizada por los terroristas de Hezbolá”, explicó el ministro durante una evaluación con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y los altos mandos militares.

Zamir apuntó el jueves que la guerra contra Hezbolá “no será corta” e insistió en que este grupo “cometió un grave error” atacando Israel tras el asesinato del ayatolá iraní Alí Jamenei, y que “seguirá pagando un alto precio por ello”.

Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Israel comenzó la pasada semana una intensa ofensiva aérea contra el sur del Líbano y los suburbios de la capital, el Dahye, que ha incluido también bombardeos en Beirut, que han dejado ya 630 muertos en todo el país.

El miércoles por la noche Hezbolá lanzó su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones.

VIDEO RECOMENDADO