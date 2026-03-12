Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículos dañados tras un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en el barrio de Aisha Bakkar, Beirut, Líbano. Foto: EFE/ Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hezbolá continúa atacando el norte de Israel, después del lanzamiento de unos 200 proyectiles la pasada noche.

