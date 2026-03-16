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Soldados de Israel se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera con el Líbano, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Soldados de Israel se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera con el Líbano, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio.

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