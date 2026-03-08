El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de los dos primeros soldados en la guerra que está librando desde que inició su ofensiva en Irán el 28 de febrero, concretamente en el sur de Líbano en combates contra la milicia chií Hezbolá.

Según recoge un comunicado castrense, ambos fallecieron en el mismo incidente, sin que hayan dados más detalles del mismo.

En el anterior enfrentamiento entre Israel e Irán, en la conocida como guerra de los doce días de junio de 2025 -cuando Hezbolá se mantuvo al margen-, no se informó de ningún soldado israelí herido o muerto.

El Ejército, en su nota, indica que de momento solo se ha autorizado publicar la identidad de uno de los caídos, que es Maher Khatar, de 38 años, de la 91 División del Cuerpo de Ingenieros de Combate.

Los combates en el Líbano han dejado también al menos a ocho soldados heridos, cinco de ellos graves y tres leves, entre ellos el hijo del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich. Israel no ha reportado ningún militar herido o fallecido en su ofensiva a Irán.

El lunes, la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán derivó en un conflicto abierto contra Hezbolá, el grupo chiita libanés apoyado por Teherán, en respuesta a un primer disparo ese día hacia territorio israelí, si bien Israel bombardeaba casi a diario el sur de Líbano antes de este conflicto.

El grupo libanés anunció en un comunicado que se sumaba a la ofensiva con Irán para “vengar” el asesinato de Israel del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

En estos últimos días, Israel ha profundizado una invasión terrestre en el Líbano que mantenía pese al alto el fuego de 2024, con nuevas posiciones militares cerca de la divisoria pero en territorio libanés. Los habitantes del norte de Israel no han sido evacuados, y el Ejército dice que no lo serán.