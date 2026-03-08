Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maher Khatar, de 38 años, de la 91 División del Cuerpo de Ingenieros de Combate. (IDF).
Maher Khatar, de 38 años, de la 91 División del Cuerpo de Ingenieros de Combate. (IDF).
Por Agencia EFE

El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de los dos primeros soldados en la guerra que está librando desde que inició su ofensiva en Irán el 28 de febrero, concretamente en el sur de Líbano en combates contra la milicia chií Hezbolá.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.