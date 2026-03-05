Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Automovilistas circulan por una autopista mientras columnas de humo se elevan tras un ataque en Teherán, Irán, el 5 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Automovilistas circulan por una autopista mientras columnas de humo se elevan tras un ataque en Teherán, Irán, el 5 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Israel anunció este jueves el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, que traerá consigo “sorpresas adicionales”, según afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.