El ejército israelí tomará el control de una zona de “seguridad” en sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Las fuerzas israelíes “maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada”, declaró Katz en un vídeo difundido por su oficina.

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“Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbolá para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI [fuerzas armadas israelíes] controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, añadió durante una visita a un centro de mando militar en Israel.

Vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI). / ATEF SAFADI

Según el ministro, cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron desplazados por la guerra en Oriente Medio este mes “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel.

Esta acción tiene el objetivo de “eliminar la amenaza que pesa sobre nuestras comunidades” y sigue el “modelo de Rafah y de Beit Hanun”, dos ciudades situadas respectivamente en el sur y el norte de Gaza, el territorio palestino asolado por más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Hezbolá entró en la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en el primer día de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, Israel está llevando a cabo una importante campaña de ataques aéreos y avances terrestres en Líbano, que han dejado más de mil muertos y más de un millón de desplazados.

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