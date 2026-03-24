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Tropas de Israel desplegadas en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano. (EFE/ FDI).
Tropas de Israel desplegadas en la zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur de Líbano. (EFE/ FDI).
/ FDI
Por Agencia AFP

El ejército israelí tomará el control de una zona de “seguridad” en sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

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