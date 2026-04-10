Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los ataques de Israel golpearon un centenar de objetivos en todo Líbano, causando cientos de víctimas.
Los ataques de Israel golpearon un centenar de objetivos en todo Líbano, causando cientos de víctimas.
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió este viernes la advertencia de las autoridades israelíes de que atacará también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde ha ordenado evacuaciones, denunció en rueda de prensa el representante de la agencia en Beirut, Abdinasir Abubak.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.