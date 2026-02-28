Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del líder supremo de Irán, Alí Jameneí. Foto: EFE/Abedin TaherKenareh
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que hay “señales” que apuntan que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

