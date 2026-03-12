Israel bombardeó dos edificios que previamente había ordenado evacuar en el centro de Beirut, lo que elevó a tres el número de ataques este jueves dentro de la capital y parece haber abierto la veda a incluir en su ofensiva los lindes administrativos de la ciudad.

Un primer inmueble, ubicado a escasos 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la icónica mezquita Mohammad al Amin, fue alcanzado tres veces en un corto periodo de tiempo, un ataque que estuvo precedido por una primera explosión de aviso, según pudo constatar EFE.

Vecinos de la zona comenzaron a disparar al aire tras el segundo impacto para alertar de la continuación de la amenaza y pedir la salida de los ciudadanos y de los equipos de emergencias que se habían acercado al edificio, ubicado en el barrio de Bachoura.

Posteriormente, Israel bombardeó un segundo inmueble en el cercano barrio de Zuqat el Blat, a poca distancia del Palacio de Gobierno del Líbano.

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, había pedido el desalojo de ambos con anterioridad.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH

Estas fueron las dos primeras órdenes de evacuación oficiales para la capital libanesa, aunque la urbe ya había sido blanco de tres ataques sorpresa desde el inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

El último ataque de este jueves tuvo lugar de madrugada en la zona de la playa pública capitalina, frecuentada por desplazados que aparcan allí sus vehículos o acampan a la intemperie, y donde murieron doce personas y 28 más resultaron heridas.

