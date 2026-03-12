Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Israel bombardeó dos edificios que previamente había ordenado evacuar en el centro de Beirut, lo que elevó a tres el número de ataques este jueves dentro de la capital y parece haber abierto la veda a incluir en su ofensiva los lindes administrativos de la ciudad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.