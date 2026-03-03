Escuchar
Personas inspeccionan los escombros de un edificio derrumbado cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
El Ejército de Israel informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando “decenas de municiones” contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

