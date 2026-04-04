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El Ejército israelí confirmó este sábado la muerte “por fuego amigo” de un soldado en el sur del Líbano, por lo que ya son al menos 11 los uniformados fallecidos desde marzo en este país vecino, cuando Hezbolá entró en la guerra que Israel y EE.UU. iniciaron contra Irán.
El Ejército israelí confirmó este sábado la muerte “por fuego amigo” de un soldado en el sur del Líbano, por lo que ya son al menos 11 los uniformados fallecidos desde marzo en este país vecino, cuando Hezbolá entró en la guerra que Israel y EE.UU. iniciaron contra Irán.
El soldado ha sido identificado por el Ejército como Guy Ludar, de 21 años y natural de Yuvalim, quien murió tras ser disparado por error por otro soldado israelí, según una investigación preliminar castrense que sitúa el suceso esta madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, donde los soldados se disponían a arrestar a un sospechoso que presuntamente ayudaba a Hezbolá.
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Según el comunicado oficial, Ludar cayó “en combate” en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre y ha repetido que va a ocupar todo el sur del país hasta el río Litani, además de destruir las viviendas libanesas próximas a la divisoria.
En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de 1.400 muertos, entre ellos 126 niños, según los datos del Ministerio de Salud libanés de hoy sábado, además de cerca de 4.300 heridos.
Solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 54 personas e hirieron a 156, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Además, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios causan ya 53 profesionales de la salud muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.
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