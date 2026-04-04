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Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil iraní que cayó en la aldea de Hares, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de marzo de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP) /
Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil iraní que cayó en la aldea de Hares, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de marzo de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP) /
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí confirmó este sábado la muerte “por fuego amigo” de un soldado en el sur del Líbano, por lo que ya son al menos 11 los uniformados fallecidos desde marzo en este país vecino, cuando Hezbolá entró en la guerra que Israel y EE.UU. iniciaron contra Irán.

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