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Una excavadora retira los escombros de un edificio parcialmente destruido por un ataque aéreo israelí, durante una visita de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, en el barrio de Hay el-Sellom, en las afueras del sur de Beirut, Líbano, el 10 de abril de 2026. Foto: EFE/WAEL HAMZEH
Una excavadora retira los escombros de un edificio parcialmente destruido por un ataque aéreo israelí, durante una visita de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá, en el barrio de Hay el-Sellom, en las afueras del sur de Beirut, Líbano, el 10 de abril de 2026. Foto: EFE/WAEL HAMZEH
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí continuó este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron la capital, Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego, informaron medios oficiales.

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