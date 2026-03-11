Escuchar
El ejército israelí informó de que había detectado misiles lanzados desde Irán, el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ALAA BADARNEH
Por Agencia EFE

El grupo chií Hezbolá disparó desde el Líbano “decenas” de cohetes contra Israel en la última andanada registrada, confirmaron a EFE las fuerzas armadas israelíes, en un ataque que ha afectado a la mayor parte del norte del país.

