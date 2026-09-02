Israel dijo este miércoles que está preparado para responder “con gran fuerza” a una eventual agresión de Irán, en medio de la reanudación de los ataques entre Estados Unidos y la república islámica.

La guerra en el Oriente Medio comenzó a finales de febrero, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán.

Pero tras el alto al fuego suscrito por Washington y Teherán en abril, las fuerzas israelíes se han mantenido al margen en el plano militar, incluso cuando el acuerdo se deshizo con nuevos enfrentamientos.

“Por ahora, están atacando en toda la región excepto a nosotros”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una conferencia organizada por el sitio de noticias israelí Ynet y el diario Yedioth Ahronoth.

Sin embargo, “existe la posibilidad de que nos ataquen. Estamos preparados para eso en el plano defensivo”, añadió.

Según el ministro, Israel “respondería con gran fuerza”. “Nuestros aviones están listos para despegar”.

Irán lanzó una ola de ataques nocturnos de represalia contra instalaciones estadounidenses en todo Oriente Medio tras el intenso bombardeo estadounidense del martes por la noche.

En la mayor escalada del conflicto en semanas, han muerto 19 personas en territorio iraní, incluido cuatro asistentes a una boda.

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Irán atacó el lunes 31 de agosto objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. (AFP)

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