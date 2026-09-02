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Resumen

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habla tras su reunión con su homólogo griego en Atenas el 20 de enero de 2026. (Foto de Aggelos NAKKAS / AFP).
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habla tras su reunión con su homólogo griego en Atenas el 20 de enero de 2026. (Foto de Aggelos NAKKAS / AFP).
/ AGGELOS NAKKAS
Por Agencia AFP

Israel dijo este miércoles que está preparado para responder “con gran fuerza” a una eventual agresión de Irán, en medio de la reanudación de los ataques entre Estados Unidos y la república islámica.

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