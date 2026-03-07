Escuchar
Humo se eleva desde la refinería de petróleo de Teherán tras los ataques aéreos en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026.
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

