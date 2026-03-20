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El humo se eleva tras los edificios tras ataques por parte de EE. UU. e Israel, en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
El humo se eleva tras los edificios tras ataques por parte de EE. UU. e Israel, en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel dijo este viernes en un comunicado que ha comenzado a atacar objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán.

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