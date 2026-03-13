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El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra un edificio en el barrio de Bashura, en Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel aseguró este viernes que 350 miembros del grupo chií Hezbolá han muerto en sus ataques contra el Líbano, donde las autoridades elevan a 773 la cifra total de fallecidos por la ofensiva israelí.

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