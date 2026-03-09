Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los dolientes llevan el ataúd de una persona fallecida en los recientes ataques aéreos estadounidenses e israelíes a su tumba durante el entierro en el cementerio de Beheshta Zahra, en las afueras del sur de Teherán. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Los dolientes llevan el ataúd de una persona fallecida en los recientes ataques aéreos estadounidenses e israelíes a su tumba durante el entierro en el cementerio de Beheshta Zahra, en las afueras del sur de Teherán. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo este lunes en una comparecencia que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.