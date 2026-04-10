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Los servicios de emergencia acuden rápidamente al lugar de un ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026. Foto: Abbas Fakih / AFP
Los servicios de emergencia acuden rápidamente al lugar de un ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026. Foto: Abbas Fakih / AFP
/ ABBAS FAKIH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí afirmó este viernes que unos 180 miembros de Hezbolá murieron en la oleada de bombardeos contra el Líbano el miércoles, en la que según las autoridades de este país Israel se cobró la vida de más de 350 personas.

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