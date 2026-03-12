Escuchar
Rescatistas iraníes trabajan entre los escombros de edificios residenciales dañados en el centro de Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel bombardeó el complejo de desarrollo nuclear de Taleghan, localizado a las afueras de Teherán, durante sus ataques en los últimos días, informaron las fuerzas armadas este jueves en un comunicado.

