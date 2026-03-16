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Una alta columna de humo se eleva desde un incendio junto a la Torre Azadi, tras ataques cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán el 7 de marzo de 2026. Foto: ATTA KENARE/AFP
Una alta columna de humo se eleva desde un incendio junto a la Torre Azadi, tras ataques cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán el 7 de marzo de 2026. Foto: ATTA KENARE/AFP
Por Agencia EFE

El Ejército israelí afirmó este lunes que ha destruido el avión usado por el ayatolá Alí Jamenei, que murió el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán, en un ataque contra el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.

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