Una imagen satelital muestra el complejo presidencial dañado en Teherán. Foto: EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR
Por Agencia EFE

El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon “en el corazón de Teherán” el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía “constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen”.

