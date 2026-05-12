Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un niño monta en burro cerca de una de las baterías del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel en una aldea en el sur del desierto del Néguev, el 14 de abril de 2024. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
Un niño monta en burro cerca de una de las baterías del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel en una aldea en el sur del desierto del Néguev, el 14 de abril de 2024. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, confirmó este martes en una conferencia en Tel Aviv que Israel envió una batería del sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro a Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) para defenderse de los ataques de Irán durante la guerra, informaron medios locales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.