El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, confirmó este martes en una conferencia en Tel Aviv que Israel envió una batería del sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro a Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) para defenderse de los ataques de Irán durante la guerra, informaron medios locales.

“Mirad los beneficios (de los Acuerdos de Abraham, de normalización de relaciones entre estados árabes e Israel). Israel acaba de enviarles baterías de la Cúpula de Hierro y personal para operarlas”, afirmó el embajador en declaraciones recogidas por Haaretz.

Aunque distintos medios nacionales e internacionales se hicieron eco de informaciones al respecto, la primera confirmación oficial de ello se dio el lunes, cuando el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que Emiratos Árabes Unidos utilizó la Cúpula de Hierro para interceptar misiles iraníes durante la guerra.

“Vimos a los Emiratos Árabes Unidos hacer uso de la Cúpula de Hierro que le proveyó Israel”, declaró en un evento en Nueva York, según el diario Israel Hayom.

E.A.U. fue uno de los países más atacados por la República Islámica durante la guerra regional entre el 28 de febrero y el 8 de marzo (cuando entró en vigor la actual tregua), y medios como el estadounidense Axios recogieron que Israel envió la batería de la Cúpula de Hierro, misiles interceptores y decenas de operadores pertenecientes al Ejército israelí.

Los Emiratos Árabes fueron el primer país que se unió, en 2020 y durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, a los Acuerdos de Abraham para la normalización de relaciones con Israel.

Después de Emiratos firmarían también estos acuerdos de normalización diplomática con Israel Baréin, Sudán y Marruecos.