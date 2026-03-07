Escuchar
Humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra “infraestructura del régimen” iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a EE.UU.

