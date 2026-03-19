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Un helicóptero del ejército israelí sobrevuela la refinería de petróleo de Haifa, en el norte de Israel, el 10 de octubre de 2024. (Foto de Jack Guez / AFP).
Un helicóptero del ejército israelí sobrevuela la refinería de petróleo de Haifa, en el norte de Israel, el 10 de octubre de 2024. (Foto de Jack Guez / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños este jueves tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según recogen varios medios locales, entre ellos la cadena pública de Israel Kan.

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