Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La destrucción y el incendio en el edificio de las industrias electrónicas del Ministerio de Defensa iraní en Teherán tras un ataque, el 23 de marzo de 2026. (AFP)
La destrucción y el incendio en el edificio de las industrias electrónicas del Ministerio de Defensa iraní en Teherán tras un ataque, el 23 de marzo de 2026. (AFP)
/ -
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció la madrugada del viernes nuevos ataques contra Teherán, la capital de Irán, cerca de que se cumpla un mes de guerra entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.