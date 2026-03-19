El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en “el corazón de Teherán”, la capital del país.

En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber “empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán”.

Medios como Al Jazeera reportaron explosiones en Teherán, que no pudieron ser verificadas por EFE.

Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero desatada por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán, los bombardeos cruzados no han cesado, con un impacto más extenso en Irán que en Israel.

Quince personas han muerto en suelo israelí a raíz de los misiles iraníes, mientras que cuatro han perdido la vida en Cisjordania.

La última cifra oficial de víctimas mortales en Irán se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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