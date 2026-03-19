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Columnas de humo se elevan desde el lugar de los ataques aéreos cerca de la Torre Azadi, en el oeste de Teherán, el 10 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Columnas de humo se elevan desde el lugar de los ataques aéreos cerca de la Torre Azadi, en el oeste de Teherán, el 10 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en “el corazón de Teherán”, la capital del país.

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