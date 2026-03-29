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Un miembro de la Unión de Periodistas del Líbano porta una fotografía que muestra al corresponsal de Al Manar TV, Ali Shoeib (derecha), y a la reportera de Al Mayadeen TV, Fatima Ftouni, que fueron asesinados por Israel. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).
Un miembro de la Unión de Periodistas del Líbano porta una fotografía que muestra al corresponsal de Al Manar TV, Ali Shoeib (derecha), y a la reportera de Al Mayadeen TV, Fatima Ftouni, que fueron asesinados por Israel. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).
Por Agencia EFE

Al menos tres periodistas libaneses, de los medios Al Manar y Al Mayadeen y un cámara, además de una cuarta persona murieron este sábado en un ataque aéreo de Israel en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, según informaron sus medios.

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