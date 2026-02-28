Resumen

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Israel mató a “varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno” de Irán tras atacar “simultáneamente” tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí.

