Resumen

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habla después de las oraciones del Eid-al Fitr en la mezquita Mosallah en Teherán, Irán, el 31 de marzo de 2025. (Foto de EFE/EPA/OFICINA DEL LÍDER SUPREMO)
Por Agencia EFE

Medios iraníes afirmaron el sábado que el líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí, está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

